Vigili del fuoco, si cambia Al comando c’è Del Gallo

Antonio Del Gallo, 58 anni, è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco. Originario di Pescara e proveniente dal comando di Belluno, si è insediato ieri mattina al piano più alto della caserma di via Verga, raccogliendo il testimone dell’uscente Antonio Giovanni Marchese, in servizio nella città estense dal luglio 2019. Laureato in ingegneria civile e con alle spalle un lungo curriculum con la divisa dei protetti di Santa Barbara, Del Gallo incontra Ferrara per la seconda volta nella sua carriera. Aveva infatti già operato nella città estense nel 2012, anno in cui il terremoto devastò l’Emilia. "All’epoca – ha spiegato il neo comandante – lavoravo alla direzione regionale del Veneto e, all’indomani del terremoto, ero venuto a Ferrara per costituire un campo base alla Fiera. Campo che poi rimase operativo per circa un anno". La mattinata di ieri è stata dedicata ai primi incontri istituzionali e con il personale, dopo aver fatto il punto con il comandante uscente sulla realtà ferrarese, sui suoi punti di forza e sulle criticità che Del Gallo si troverà ad affrontare. "Abbiamo parlato del Petrolchimico, dei rapporti con l’Università e delle problematiche del territorio – ha aggiunto –. Le mie priorità si inseriscono nel solco tracciato dal mio predecessore e saranno il soccorso e la prevenzione, oltre alle attività rivolte alla cittadinanza e alla formazione sui luoghi di lavoro". Non è mancato un passaggio sulla carenza di personale, nodo che attanaglia il corpo dei vigili del fuoco non solo a livello locale. "La pianta organica – ha illustrato il comandante uscente – prevede 234 operativi, ma al momento siamo a quota 198 più cento volontari. Tradotto, mancano 36 operativi. È un problema di carattere nazionale e noi cerchiamo di ottimizzare le risorse". Con l’insediamento di Del Gallo al comando di via Verga, per Marchese si apre la strada della pensione che trascorrerà nel suo paese natio, in Calabria.

Il curriculum. Dopo la laurea in ingegneria conseguita nel 1991, per un paio d’anni Del Gallo svolge attività di ricerca all’Università dell’Aquila nell’ambito della vulnerabilità sismica delle strutture. Dal 1995 al 2011 è direttore vice dirigente del comando dei vigili del fuoco di Padova per poi svolgere, fino al 2017, analogo incarico alla direzione vigili del fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige. Nel 2017 torna nella sua Pescara, sempre con la carica di direttore vice dirigente al comando della città abruzzese. Dal 2018 al 2019 si sposta a Roma, dove ricopre l’incarico di vice comandante dell’Istituto superiore antincendi. Il passo successivo è a Belluno, dove nel 2020 si insedia come comandante provinciale dei vigili del fuoco. Da quattro anni a questa parte è anche dirigente dell’ufficio tecnico contrattuale della flotta aerea e antincendio aeroportuale. Da ieri è alla guida dei pompieri estensi.

