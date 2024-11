Vigili del fuoco, tre nuovi capisquadra volontari

Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Copparo potrà contare su tre nuovi capi squadra volontari. Alessio Chiereghin, Marco Marini ed Elia Romagnoli hanno superato, proprio ieri, l’esame che ne ha sancito la nuova qualifica. In questi mesi hanno condotto un percorso impegnativo conclusosi brillantemente con la prova che ha condotto al risultato festeggiato dall’intero gruppo. "Complimenti ad Alessio, Marco e a Elia – ha affermato il capo distaccamento Fabio Gilli –. È un grande orgoglio per l’intera squadra, che può contare su tre ulteriori figure qualificate per operare efficacemente a servizio della nostra comunità e del territorio copparese e limitrofo. Un ringraziamento al comandante provinciale Antonio Del Gallo e con lui al dcs Luca Quintabà, al II Vincenzo Emanuele Pisciotta, al dv Alessandro Bragaglia e al dlgvd Rita De Filippis".