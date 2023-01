"Vigili del fuoco, un 2022 impegnativo"

Ci sono bilanci di un anno che incorniciano il lavoro silenzioso dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno. 515 interventi raccontano, nel silenzio, un’identità di paese. Non si firmano. Operano con lo spirito di un corpo di protezione civile che interviene, mettendo in campo corsi di formazione e di addestramento che solo chi li vive, può sapere. Eppure appartengono alla storia di chi è stato aiutato in uno dei momenti più difficili della propria vita. La forza del volontariato e il coraggio di chi, da pompiere volontario, dopo ore di lavoro, decide che il resto del tempo lo dedica agli altri. Hanno un volto, un nome, una storia di identità i 47 volontari del distaccamento di Bondeno. Li vediamo fare cose improbabili, coraggiose, li osserviamo sfidare le situazioni ed essere vicini alla gente. Con umanità. Dietro a quel casco, spesso non sappiamo neppure chi ci sia. C’è un cuore che batte muovendo tecniche di competenze e utilizzando attrezzature specifiche che spesso, arrivano dalle donazioni. Perché il cuore di Bondeno batte per loro.

Michele Marchetti è il capo distaccamento. "Il 2022 è stato un anno impegnativo – ammette –. Il vento devastante del 17 agosto e le piogge torrenziali del 19, ci hanno riportato a situazioni molto simili a quello che avevamo vissuto con il terremoto del maggio 2012. Bondeno è diventato una sezione operativa". Incendi, incidenti, interventi di emergenza per mettere in sicurezza strade, case, situazioni: "Un 40% degli interventi – spiega Marchetti – riguardano incendi. Quasi al pari degli incendi ci sono gli incidenti stradali. Il 20-25% poi, sono tutte quelle micro calamità successe durante l’anno, dal vento forte alle piogge torrenziali, agli alberi o rami pericolanti che cadono sulle strade e sui cavi dell’energia elettrica o comunque in situazioni di pericolo. Il resto, si tratta di persone che si sono sentite male, con le aperture porte per permettere ai soccorsi di entrare. Poi c’è il soccorso animali".

Avere un Distaccamento dei vigili del fuoco a Bondeno significa poter intervenire tempestivamente. Quest’anno, il 2 luglio, il distaccamento compie vent’anni di attività operativa. Alla sua guida in questo tempo c’è stato Michele Marchetti, che insieme ad una decina di volontari, l’ha fondato. In quell’occasione, per aver raggiunto i 60 anni di età, passerà il testimone ad un nuovo capo distaccamento. C’è un cuore che batte a Bondeno per i Vigili del fuoco. Attraverso l’associazione Vigili del fuoco volontari di Bondeno onlus, arrivano le donazioni. L’ultima è stata quella dei titolari del bar Mosquito, ma sono tante. Permettono di dotare i volontari di attrezzatura all’avanguardia. Poi c’è il 5%. Il distaccamento di Bondeno, con oltre 40 mila euro all’anno, è il più alto a livello nazionale. Prova di una città che lo riconosce e lo ama.

Claudia Fortini