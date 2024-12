Vigili del fuoco, una giornata coi bimbi delle ’Nigrisoli’

I piccoli studenti della Scuola dell’Infanzia "Sorelle Nigrisoli" hanno avuto l’opportunità di incontrare i vigili del fuoco, in un evento che ha unito educazione, sicurezza e divertimento. L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività didattiche sulla sicurezza, ha visto l’arrivo di un’autopompa e dei vigili del fuoco, che hanno illustrato ai bambini il loro importante lavoro. I piccoli hanno potuto osservare da vicino i mezzi utilizzati quotidianamente per le emergenze e hanno ricevuto spiegazioni sul come comportarsi in caso di incendio o altre situazioni di pericolo. "È fondamentale educare i bambini alla sicurezza fin dalla tenera età", è il commento di uno dei vigili del fuoco presenti. Durante la visita, i bambini hanno avuto l’opportunità di provare l’uso di una piccola manichetta d’acqua e di ascoltare storie su come i vigili del fuoco salvano vite e proteggono la comunità.

Franco Vanini