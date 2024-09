Vigili del Fuoco, ventennale da ricordare

Il 24 settembre 2004 nasceva a Copparo il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Il Distaccamento ha festeggiato lo speciale ventesimo compleanno regalando e regalandosi, domenica 22 settembre, l’iniziativa “Caserma Porte Aperte”. Almeno duecento persone hanno visitato la sede di via Leonardo da Vinci 35 e hanno avuto l’opportunità di toccare con mano le attività dei pompieri, la vita di caserma, i mezzi e le attrezzature.

"Non ci aspettavamo tanta partecipazione e tanto affetto – spiega il capo distaccamento Fabio Gilli –. Ci ha fatto un grande piacere sentire una così grande vicinanza. Ringraziamo tutti quelli che ci sono venuti a trovare, l’amministrazione comunale, il nostro comando provinciale e coloro che ci sostengono".

Sono ad esempio stati acquistati con le donazioni e il cinque per mille dei cittadini le nuove attrezzature che i visitatori hanno potuto vedere: stabilizzatori, radio, divaricatore a batteria, motopompe, in attesa dell’arrivo di un nuovo gommone. Tutta la strumentazione è funzionale a rendere sempre più efficace l’impegno dei Vigili del Fuoco Volontari, attivati per numerosi interventi sul territorio copparese, e non solo, e coinvolti nelle diverse emergenze legate agli intensi fenomeni meteorologici e a incendi di vaste proporzioni.