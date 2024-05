"Vigili in azione la sera contro il bullismo". Il sindaco Bernardi punta sulla sicurezza

"Il Comune di Portomaggiore – interviene il sindaco Dario Bernardi – da tempo è sceso in campo per rafforzare i controlli sul territorio, sia a tutela dei ragazzi delle scuole che per prevenire fenomeni che possano minare la serenità della comunità. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Municipio, ha steso alcune linee programmatiche per intervenire sul fenomeno del “caporalato”, ma non è l’unico filone seguito. A novembre scorso è stato sottoscritto uno protocollo operativo che ha permesso un finanziamento da parte del ministero dell’Interno, denominato “scuole sicure”. Si tratta di un progetto di potenziamento dei controlli da parte della polizia locale nei pressi delle scuole. Recentissimo un incontro in municipio con carabinieri e polizia locale teso a prevenire eventuali episodi in prossimità del polo scolastico o riferiti ai giovani e al fenomeno del bullismo. Previsto un piano di potenziamento dei servizi della polizia locale per la presenza e pattugliamento in orario serale".