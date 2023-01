Vigili, in un anno 86mila sanzioni "Grazie a voi la città è più sicura"

di Ruggero Veronese

"Sono stati anni non facili, in cui avete dovuto combattere contro i fenomeni di degrado e vi ringrazio per aver saputo accettare anche il cambiamento". Non potevano mancare una dedica e i ringraziamenti del sindaco Alan Fabbri durante le celebrazioni per San Sebastiano, giornata dedicata al patrono della polizia municipale e occasione per fare il punto della situazione sull’anno appena trascorso. Anno in cui secondo il comandante Claudio Rimondi non sono mancati cambiamenti anche sostanziali, come la consegna delle pistole di servizio agli agenti o il definitivo via libera al trasferimento della caserma alle Corti di Medoro. Decisioni che non hanno mancato di sollevare polemiche anche politiche, ad esempio riguardo al ruolo della polizia municipale o allo scopo della riqualificazione dei locali dell’ex Palaspecchi, dove l’amministrazione Tagliani in origine aveva previsto una biblioteca. Discussioni che in ogni caso non sembrano preoccupare Fabbri, che durante la cerimonia in municipio ha ribadito e sostenuto una funzione maggiormente ‘operativa’ del corpo di polizia: "La polizia locale è fondamentale per la sua capacità di conoscere la città e intervenire con prontezza. Per questo abbiamo cercato di mettere in sicurezza i nostri agenti e consentir loro di collaborare con le altre forze dell’ordine". Una condizione fondamentale secondo Fabbri per proseguire la lotta allo spaccio, presentata come uno dei principali obiettivi del mandato e che ha visto la creazione di un apposito ‘nucleo antidegrado’. "È merito vostro – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi – se stiamo riconsegnando quartieri come il Gad alle famiglie. Questo è stato il primo anno di attività del nucleo antidegrado, fortemente voluto da questa amministrazione per portare avanti una dura linea di repressione contro la vendita e il consumo di stupefacenti". Attività antidroga che ricevono una particolare attenzione sia nei riconoscimenti consegnati agli agenti che nei dati sulle attività del 2022, chiuso con 2,05 kg di stupefacenti sequestrati, tre quarti dei quali (1,5 kg) di hashish oltre a 376 grammi di marijuana, 49 di cocaina e 69 di eroina. Una serie di sequestri effettuata attraverso 588 operazioni dell’unità cinofila (nel 2022 è entrato in servizio il terzo ‘agente’ a quattro zampe) e 64 servizi in borghese del nucleo antidegrado. Guardando a dati più tradizionali come quelli sulla sicurezza stradale, il comandante Rimondi sottolinea in particolare l’elevata percentuale di pirati della strada identificati dagli agenti dopo aver provocato un incidente ed essere scappati senza prestare soccorso (85 casi su 103). In materia di sicurezza stradale il resoconto annuale evidenzia un 2022 sensibilmente ma visibilmente più ‘indisciplinato’ rispetto all’anno precedente: cresce il totale degli incidenti (da 847 a 922) e con esso il numero di persone coinvolte (da 1890 a 2133) e ferite (da 499 a 615), oltre a veicoli coinvolti (da 1587 a 1726), sanzioni effettuate (da 1063 a 1216) e constatazioni amichevoli (da 360 a 407) in seguito agli incidenti, segnalazioni di danneggiamenti (da 94 a 111) e patenti ritirate per abuso di alcol o stupefacenti (da 17 a 25). Nel complesso, l’attività delle 171 unità della polizia municipale (15 in più rispetto al 2021) ha portato a 86mila sanzioni sul territorio ferrarese.