Vigili urbani, armi e polemiche. Sicurezza, frattura nei sindacati: "Fp Cgil manca di realismo"

"Polizia locale, dalla Cgil di Ferrara evidente presa di posizione contro l’armamento delle divise. La polizia locale vuole sicurezza sul lavoro e tutele, in attesa di riforma nazionale, il comune di Ferrara investa nel welfare per gli agenti", così Luca Falcitano, segretario regionale Sulpl, interviene dopo l’accordo conciliativo in Corte d’Appello a Bologna tra il Comune di Ferrara e la Fp Cgil. "Prendendo in prestito le parole di Marco Blanzieri, segretario generale della Fp Cgil di Ferrara – riprende – con la conciliazione davanti alla Corte d’Appello di Bologna viene sancito il principio che l’agente della polizia locale che svolge il servizio in esterna può lavorare senza l’obbligo di utilizzare l’arma, se era in servizio presso il Comune di Ferrara alla data dell’emanazione del vigente regolamento del Corpo, aggiungiamo noi, perché questo piccolo dettaglio evidentemente deve essergli sfuggito. Appare non realistica la trionfante dichiarazione del segretario della Fp Cgil che per questioni ideologiche auspica probabilmente una Polizia Locale inerme e in linea con i dogmi del politically correct e del pensiero woke, dotata di stelle filanti e sgargianti arcobaleni, da mandare allo sbaraglio senza strumenti da difesa. Contrariamente a quanto si vuol far credere, non è stato affermato il diritto al rifiuto all’uso delle armi per il personale di polizia, o peggio ancora la non obbligatorietà, in barba alla legge, dell’armamento per determinati servizi, ma è stata semplicemente posta una pezza al Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Ferrara. Regolamento che a suo tempo non ha previsto una clausola di salvaguardia per il personale assunto sulla base dei vecchi bandi di concorso, emessi dal Comune di Ferrara quando ancora il Corpo era disarmato".