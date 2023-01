Vigilia di Epifania con i canti delle mondine

Nuovo appuntamento in programma nel calendario di iniziative natalizie dedicato interamente agli ospiti della residenza Asp di via Ripagrande. Dopo il concerto patrocinato dal Comune a opera del Coro polifonico di Santo Spirito che, con l’accompagnamento del proprio ensemble strumentale ha offerto uno spettacolo musicale di oltre un’ora, si avvicina un altro evento. Le celebrazioni si concluderanno infatti nel pomeriggio di giovedì, alla vigilia dell’Epifania, con il coro delle mondine nella sala Romagnoli della Casa Residenza di via Ripagrande. "Negli anni precedenti – osserva l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – l’emergenza sanitaria ha reso impossibile festeggiare con le dovute maniere uno dei momenti tradizionalmente più felici dell’anno. Avere sospeso le visite per limitare il contagio e salvaguardare la salute dei più fragili ha portato a vivere momenti drammatici, specialmente per gli anziani soli che hanno subìto dure conseguenze con il quasi azzeramento di ogni forma di socialità in presenza. Il calendario di appuntamenti vuole essere un segnale di speranza, e soprattutto di felicità per il Natale della ripartenza. Ringrazio l’amministratore unico di Asp Cristina Pellicioni, il direttore Stefano Triches e tutto il personale".