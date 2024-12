Vigilia di Natale movimentata. Il racconto choc del pittore Darbo:: "Io, aggredito e rapinato in centro"

Vigilia di Natale da dimenticare per il pittore Marcello Darbo, vittima di una rapina avvenuta in pieno centro. L’artista, 67enne originario di Codigoro ma da una vita residente in città, era fuori da un ristorante di via della Vittoria quando, stando al suo racconto, è stato avvicinato con una scusa da un uomo che poi gli ha rubato il cellulare. Ne è nata una colluttazione al termine della quale ha avuto la peggio il 67enne, rovinato a terra e rimasto ferito. Il malvivente è invece riuscito a dileguarsi per le strade del centro, facendo perdere le proprie tracce. "Non me lo aspettavo – racconta Darbo –. Ferrara è una città tranquilla, ci sono rimasto male. Del resto la crisi colpisce il Paese e, quando ci sono molte persone senza lavoro e soldi, questi fenomeni tendono a succedere".

Ma andiamo con ordine. A ripercorrere la serata ’movimentata’ è lo stesso artista. Erano circa le 20 della vigilia di Natale. "Ero uscito dal ristorante per fumare una sigaretta – spiega –. Nel frattempo ero al telefono". In quegli stessi istanti, un uomo si avvicina a Darbo e gli chiede da fumare. Il pittore acconsente alla richiesta e fa per allungare la sigaretta al ragazzo. Quest’ultimo però, passa all’azione, rivelando le sue reali intenzioni. Gli sfila il cellulare dalla mano e si allontana. Il 67enne non rimane a guardare. "Ho provato a reagire – ha aggiunto –, cercando di fermarlo afferrandolo per il giaccone". Ma nemmeno l’aggressore si è lasciato sopraffare. "Mi ha colpito e mi ha fatto cadere" ha concluso il pittore. Mentre il malcapitato era a terra, il ragazzo – descritto come un uomo sui trent’anni – si è dileguato. Sul posto è arrivato il 118 che si è sincerato delle condizioni dell’uomo e lo ha medicato. Darbo ha riportato la frattura del setto nasale, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. "Mi ha ‘spostato’ il naso – ha affermato l’artista riuscendo a ironizzare sull’accaduto –. Ora posso dire che riesco a respirare meglio".