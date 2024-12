Vigilia e Santo Stefano, bevande calde e la sfilata della Banda

A Bondeno gli appuntamenti natalizi non mancano anche nel giorno della vigilia e di Santo Stefano. Oggi alle 10 a Bondeno e alle 14 a Scortichino, la “Banda sfila in musica”: lungo le vie del Capoluogo alla mattina e della frazione al pomeriggio, i componenti della Filarmonica “G. Verdi” cammineranno lungo le strade dei paesi augurando Buon Natale a ritmo di musica a cittadini e commercianti. Sempre oggi, ma in concomitanza con le messe di mezzanotte, a Bondeno, Scortichino e Stellata le associazioni prepareranno sfiziosità e bevande calde per augurare a tutti un sereno Natale. In particolare, a Bondeno vi sarà il Radio Club Contea Nord, a Scortichino la Filarmonica “G. Verdi” e la parrocchia frazionale, e a Stellata la Pro Loco di Stellata, l’associazione Stellata 97 e il Centro Sociale Ariosto. Trascorso il Natale, invece, gli appuntamenti riprenderanno già il giorno di Santo Stefano con “Ballate e Sonate coi Burattini”, il 26 alle 17 presso la Sala 2000.

"Un divertente spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli in cui la musica dal vivo suonata dal maestro Gianluca Molinari incontra il Centro Teatrale Corniani – sono le parole dell’assessore Francesca Aria Poltronieri –. Ringrazio loro per l’esecuzione dello spettacolo, sicuramente coinvolgente e divertente, e l’associazione Bondeno Cultura per la collaborazione".