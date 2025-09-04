Vigna Cà Nova compie un secolo. Il tour è un successo

I cent’anni di Vigna Cà Nova sono stati celebrati, l’altro giorno, con la festa della vendemmia di Confagricoltura. Protagonisti i Vini delle Sabbie nella tenuta in via Acciaioli 137/b, tra Porto Garibaldi e Lido degli Scacchi, per la quarta edizione della Festa della Vendemmia.

Il format è griffato Confagricoltura Emilia Romagna e preso in carico dalle unioni provinciali nell’intento di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la cultura vitivinicola, le aziende viticole e le produzioni Dop, che nella nostra provincia sono rappresentate dai Vini del Bosco Eliceo. "La centenaria storia dell’azienda Cà Nova e dei suoi vitigni autoctoni. Il caso dell’uva Russiola (Ursiola) e il suo connubio con la città lagunare", è il titolo dell’iniziativa che ha riscosso un bel successo.

"E’ stata anche l’occasione per salutare il dottor Marino Fogli che ha ceduto l’azienda ereditata dagli avi, nell’anno in cui ricorre il centenario dell’attività aziendale e offrire il benvenuto a Giacomo Esposito che l’ha rilevata nell’aprile scorso – le parole di Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura Ferrara – mettendo a frutto precedenti esperienze professionali e mantenendo l’originaria denominazione Cà Nova".

Giacomo Esposito, il titolare, con la sorella Martina, garantisce l’impegno a rispettarne identità e tradizione, dopo il rinnovo dell’appartenenza associativa a Strada dei Vini e dei Sapori datata 2001 e l’adesione alla terza rassegna enologica Delta DiVino a Comacchio nel maggio scorso aggiungendo: "Ci stiamo mettendo anche un po’ d’innovazione, stiamo sviluppando al momento lo spazio e l’area esterna degustazioni. C’è un progetto da attuare ma la nostra è soprattutto una scelta di vita".

La Società agricola Vigna Cà Nova ha ospitato il tour tra i suoi vitigni, a qualche centinaia di metri dal litorale marino. E’ stato un viaggio sensoriale tra assaggi e abbinamenti con degustazioni tipiche.