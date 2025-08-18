Vignetta su Trump e Putin, bufera su Corradi

Bondeno, 18 agosto 2025 – “Il Partito democratico dovrebbe avere il coraggio di chiedere le dimissioni del proprio segretario cittadino Tommaso Corradi per dimostrare alla città che un minimo di dignità ancora sono in grado di preservarla. Le famiglie di Bondeno aspettano una risposta forte e chiara”.

Scuote il silenzio di una domenica di agosto Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia. Il riferimento è a una storia di Instagram, una vignetta raffigurante il presidente americano Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin, pubblicata da Corradi sul proprio profilo social. “Una foto oscena che mostra un uomo che compie un atto sessuale esplicito con un altro uomo – tuona Carli –. Se questa è la classe dirigente del Pd c’è davvero da mettersi le mani nei capelli. Per rispetto delle famiglie, dei più giovani e anziani che navigano regolarmente sui social network, chiediamo come Popolo della Famiglia l’immediata rimozione della storia e le scuse pubbliche del consigliere comunale”.

Dopo la presa di posizione del Popolo della Famiglia, arriva anche la condanna della Lega. “Un dirigente del Pd emiliano, sfoggiando tutta la sua volgarità e stupidità, lavora per costruire la Pace, come dice Elly. Oppure no..???”, il post di Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio dei ministri. In campo il capogruppo in consiglio comunale a Ferrara Stefano Perelli. “La vignetta – sbotta il leghista – è incresciosa e con una visione di democrazia diametralmente opposta a quella che tutti noi auspichiamo. Il Pd e i suoi alleati prendano immediatamente le distanze, altrimenti si rischia di far passare un messaggio di odio molto preoccupante. La situazione in Est Europa è critica. La pace si costruisce con unità di intenti, superando le barriere ideologiche che non dovrebbero esistere in situazioni del genere. Corradi sta scherzando con la vita delle persone. L’unica scelta intelligente che potrebbe fare adesso Corradi è rassegnare le dimissioni. Quel che ha fatto è un gesto di grave leggerezza”.

E poi la conclusione. “Abbiamo sperato – chiude Perelli – che si arrivasse a uno stop del conflitto sin dal febbraio 2022. Questa guerra, purtroppo, va avanti da oltre 3 anni e mezzo e chi crea divisioni oggi, durante un confronto che può essere decisivo per la pace, dimostra grande irresponsabilità”. E nel tardo pomeriggio è arrivata anche la risposta di Tommaso Corradi. “A me indignano le decine di migliaia di civili morti durante l’invasione dell’Ucraina – ribatte il segretario comunale del Pd di Bondeno –. Mi indignano le foto dei bambini barbaramente assassinati, mutilati, orfani, di tutti coloro che non avranno più un futuro. A me indigna che durante l’incontro in Alaska si continuasse a bombardare i civili in Ucraina. Mi indignano le semplificazioni e le prese in giro di un presidente Usa che diceva che avrebbe fatto finire la guerra in 15 giorni”. Poi la replica: “Un’immagine satirica che ha per protagonisti l’uomo più potente del mondo e l’invasore russo, scusatemi, ma non mi indigna – puntualizza –. Certo, non è delicata, certo non è istituzionale, certo non è risolutiva. Forse potevo scorrere e non ripubblicarla quando l’ho vista? Forse sì – ammette Corradi – sarei stato più politically correct. E mi dispiace davvero se ho urtato la sensibilità di qualcuno, a partire dal portavoce del Popolo della Famiglia che comunque l’ha ripubblicata per attaccarmi. Ma spero anche ci faccia riflettere sull’immensa fortuna che abbiamo ad essere qui a discutere di una vignetta, invece di essere sotto quelle bombe che in Ucraina continuano a cadere”.