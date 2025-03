"Villa Borselli, ancora ritardi. La fine dei lavori spostata al 2026"

Sanità a Bondeno "un’occasione mancata e una nuova sfida". Così il Pd addita una situazione che merita attenzione. "La discussione sulla sanità locale è tutt’altro che conclusa - premette Tommaso Corradi segretario comunale del Pd -. L’ennesima visita alla Villa Borselli, sposta all’anno successivo la fine dei lavori, certificando l’enorme sbaglio compiuto dalla destra bondenese sulla strategia per la sanità del territorio". Passerelle di autorità che rimandano la fine dei lavori. "Il termine dei lavori di questa fase 2 era previsto, stando alle parole del sindaco Simone Saletti, ‘entro la primavera del 2023’ – fa notare Corradi - con una prima inaugurazione già sul finire del 2022. Ma ogni anno, di fatto, si rinnova questo teatrino dello spostamento avanti dei lavori con il sopralluogo al cantiere". A questo punto l’attacco è politico: "Il sindaco Saletti e la politica di destra a Bondeno sono addirittura costretti ad ammettere che funziona il CAU e la Casa della Comunità, quando in Regione sparano contro queste scelte quotidianamente, pur di nascondere il fallimento strategico delle scelta di mantenere dentro Villa Borselli il fulcro dei servizi sanitari di Bondeno". Parole potenti, che impongono una riflessione che va oltre le parole. "So benissimo, o almeno lo spero, che alla fine dei lavori ci sarà una bellissima Villa Storica ristrutturata – premette Corradi - che il contesto e il parco sono unici nel territorio, ma si sono persi più di dieci anni". Da qui una proposta: "La nostra proposta – spiega Corradi - era quella di costruire una nuova struttura moderna nella zona dell’ex zuccherificio. Con parcheggio comodo e sorvegliato, non soggetto a furti e degrado. Avremmo invece ristrutturato Villa Borselli e, in accordo con l’azienda sanitaria, creato una casa di riposo per gli anziani del territorio". Idee, proposte e politica: "Purtroppo l’approccio ideologico della destra a Bondeno, ancora legata a fatti di più di 30 anni fa, perché i protagonisti non sono mai cambiati – spiega Corradi - ha portato invece a questo assurdo. Abbiamo ristrutturato quasi tutte le chiese, anche quelle meno utilizzate, ma rimandiamo di anno in anno la fine dei lavori dell’ospedale".

cl.f.