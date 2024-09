Villa Lodi inaugurata. Una casa per i disabili

CENTO

Grazie al lascito delle sorelle Lodi ad Anffas Coccinella Gialla, ieri è stato possibile inaugurare ‘Villa Lodi’, un luogo che potrà ospitare 5 disabili lievi dandogli un percorso di vita in autonomia che, inizierà attorno a Natale. Un ulteriore tassello che si unisce a quanto già realizzato negli anni dalla bella realtà centese. "Avevamo bisogno di nuovi spazi per percorsi autonomi e la Provvidenza ci è venuta incontro con questo lascito – ha detto Giordana Govoni di Anffas – oggi sono emozionata e felice. Raggiungiamo un traguardo e abbiamo già un nuovo obiettivo: un nuovo gruppo appartamento in Coccinella". Gioia anche del presidente nazionale Anffas. "Una realtà che da 18 anni si fa carico delle problematiche della disabilità e non fa sentire sole persone e famiglie – ha proseguito Roberto Speziale – questo sarà un luogo di vita e di casa per 5 persone che consente ai famigliari di vedere concretamente una prospettiva per i loro figli, durante e dopo di noi". E la voce agli autorappresentanti. "Siamo contenti che a Cento ci sia una casa dove persone con disabilità possono vivere in autonomia – hanno detto Federica e Chiara – Ognuno ha diritto ad avere una casa dove sentirsi accettato e far capire che ognuno ha diritto di provare a starci da solo". Il sindaco Edoardo Accorsi ha poi parlato di inclusività e solidarietà’ e che ‘la disabilità non dev’essere vista solo come portatrice di bisogni ma di insegnamento di resilienza’ mentre il prefetto Marchesiello ha sottolineato come ‘le associazioni colmano le lacune delle istituzioni". Presente il ministro Alessandra Locatelli che nel suo discorso alla folta platea ha sottolineato l’importanza di fare squadra soprattutto quando si parla di disabilità. "Una struttura molto bella - ha detto - ogni volta che giro il territorio sono sempre molto felice di apprezzare realtà straordinarie come questa. Anffas in tanti anni ha saputo costruire servizi molto importanti per le famiglie".