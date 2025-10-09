Villa Lodi, rivive la casa dell’inclusività

Villa Lodi è ora pienamente operativa e rappresenta una risposta concreta al bisogno di soluzioni abitative inclusive. Completamente rinnovata, accoglie 5 persone con disabilità lieve, offrendo loro un percorso di vita autonoma. Il progetto, realizzato grazie a un lascito testamentario all’associazione Anffas Coccinella Gialla dà anche alle famiglie una prospettiva reale e rassicurante per il futuro dei propri figli, "durante e dopo di noi". "Non è solo un edificio ben ristrutturato: è una casa. Un luogo dove Roberto, Irene, Antonio, Elena e Francesca, cinque persone con disabilità, vivono ogni giorno con serenità, affetto e rispetto reciproco – dicono da Coccinella Gialla – A loro si aggiunge un sesto posto, dedicato ai ricoveri di sollievo, pensato per accogliere temporaneamente chi ha bisogno di un sostegno, senza mai sentirsi "ospite", ma parte di una famiglia". La struttura è convenzionata con l’Azienda Usl di Bologna in qualità di ente non accreditato, e rappresenta una risposta concreta e umana al bisogno di abitare, vivere e costruire relazioni in un contesto che rispetti i diritti e valorizzi le capacità individuali. "Ogni giorno, educatori e operatori sociosanitari qualificati accompagnano i residenti con delicatezza e competenza, offrendo supporto ma anche fiducia, affinché ciascuno possa esprimere sé stesso attraverso piccoli gesti – prosegue Giuseppe Fratullo, di Coccinella – chi aiuta ad apparecchiare la tavola, chi si prende cura del giardino, chi lava i piatti. Azioni semplici, che raccontano una grande verità: la disabilità non toglie il desiderio e il diritto di sentirsi utili, autonomi, vivi. Villa Lodi tra l’altro, si trova a pochi passi dal centro cittadino, e questa vicinanza è una ricchezza: permette agli abitanti di uscire, fare acquisti, partecipare alla vita del paese". Un’inclusione reale, nella vita, economia e vitalità della comunità. "Come coordinatore, che gestisce il gruppo appartamento, mi sento profondamente orgoglioso di vedere quanto siano felici le persone che vivono qui – dice ancora –, Villa Lodi è luminosa, accogliente, accessibile: una vera casa, dove gli spazi sono pensati per permettere a tutti di muoversi con libertà e vivere con dignità. Alcuni dei nostri residenti si prendono cura della casa come fosse la loro. Perché lo è. E questo è il segno più bello che il progetto sta funzionando".

Villa Lodi è un modo diverso di pensare alla disabilità. "Le persone che vi abitano hanno il supporto dell’intera struttura Coccinella Gialla – conclude – e gli operatori lavorano in entrambe le strutture, spesso gli abitanti di Coccinella svolgono attività insieme alle persone con disabilità presenti. Un ambiente familiare, in cui la persona si sente a casa, ma allo stesso tempo può avere la sicurezza di un supporto educativo, sanitario ed assistenziale che dà un centro socio riabilitativo accreditato dalla Regione. La presidente Giordana Govoni ha sempre creduto negli operatori e in tutto lo staff di Coccinella".

Laura Guerra