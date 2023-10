Villa Mensa apre oggi e domenica 22

Doppio appuntamento a ottobre con le aperture domenicali a Villa Mensa. Il sito storico, inserito nel circuito delle Delizie estensi e Patrimonio Unesco aprirà le sue porte oggi e domenica 22. La società coop sociale ‘Atlantide’ condurrà alla scoperta del complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore, frazione di Copparo, secondo quattro orari di ingresso: 9, 10.30, 14.30 e 16. È possibile prenotare la visita guidata contattando il numero 335-303498 o inviando una e-mail all’indirizzo: villamensa@gmail.com. È prevista inoltre l’apertura guidata per visite di gruppi in altre giornate, su prenotazione. Due nuove occasioni, dunque, per scoprire Villa Mensa, storico complesso del XV secolo che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di recupero e restauro, e che ha ospitato riprese cinematografiche, set fotografici e cerimonie, nonché studenti per attività di cantiere e studio.