Villa Mensa e pieve insieme per i turisti

COPPARO

Villa Mensa e la pieve di San Venanzio (foto) faranno parte di un unico percorso turistico e di valorizzazione del territorio. Lo ha deciso la giunta comunale che ha dato seguito a questa scelta con una disposizione di carattere pratico e operativo approvando un capitolato tecnico unico per l’affidamento del servizio di valorizzazione culturale di Villa Mensa e San Venanzio: servizio di apertura per eventi e visite guidate, custodia e pulizia per il triennio 2024-2026. È intenzione dell’amministrazione comunale, infatti, formulare una proposta di valorizzazione unitaria di questi immobili culturali facendo ricorso alla medesima ditta, con l’intento di realizzare sia un’offerta potenziata del territorio, combinando due itinerari e valorizzandone il contenuto, sia economie di scala sui costi. Il programma di valorizzazione mira all’apertura degli immobili per visite guidate nel weekend rivolta al pubblico su prenotazione, all’apertura guidata per visite per gruppi, progetti culturali o per attività di valorizzazione e promozione, alla realizzazione di eventi pubblici e privati, alla progettazione e realizzazione di progetti istituzionali culturali, di concerto con le istituzioni scolastiche, università, enti culturali e portatori di interessi, al servizio di segreteria, supporto amministrativo, promozione, comunicazione, apertura, custodia, pulizia e sfalci e al supporto logistico e organizzativo per eventi istituzionali del comune e/o patrocinati.

Il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore sta diventando sempre più un polo di attrazione turistica e di interesse sia di carattere scientifico, come per i cantieri scuola, i laboratori e le attività didattiche del Dipartimento di Architettura di Unife, sia sotto il profilo cinematografico, venendo scelta sempre più spesso come location per film. Mentre le aperture della chiesa di Santa Maria di Savonuzzo, detta comunemente San Venanzio, hanno fatto riscontrare grande interesse e attenzione da parte del pubblico. Alle visite guidate presso la Pieve, i partecipanti hanno potuto approfondire le vicende della pieve fondata il 4 maggio 1344 e costruita sul dosso di un antico alveo fluviale dal feudatario Giovanni da Saletta per dotare i propri possedimenti di un punto di riferimento per la cura delle anime. E ammirare i pregevoli affreschi del XIV secolo con le storie della vita della Vergine e ascrivibili alla Scuola Bolognese, ancora visibili nonostante la storia dell’edificio, che, sconsacrato nel 1918, fu utilizzato anche come deposito di attrezzi agricoli e come silos per la canapa, finché nel 1983 Alberto Minerbi la donò al Comune di Copparo e all’associazione Ferrariae Decus.

Valerio Franzoni