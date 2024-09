Villa Mensa, la magia del restauro. Concluso il cantiere degli studenti

Si è conclusa a Villa Mensa l’edizione numero tre del cantiere-scuola del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, nell’ambito del Master di secondo livello in miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale. L’esperienza è terminata con la restituzione dell’attività al sindaco Fabrizio Pagnoni e alla responsabile comunale del settore tecnico, Simona Rossi. Alla settimana di lavoro a Sabbioncello San Vittore, realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Copparo, hanno partecipato in venticinque, seguiti da restauratori professionisti e dalla ditta di restauro Alchimia. Sotto la guida dei docenti Rita Fabbri e Marco Zuppiroli, il cantiere-scuola sta sviluppano un intervento di restauro conservativo del fronte ovest del blocco est dell’edificio. Sono state eseguite stuccature, rimozione di stuccature precedenti e relative reintegrazioni, il consolidamento conservativo del cornicione dipinto e la stesura di protettivi sulle terrecotte, programmando già per il prossimo anno il trattamento della balaustra della finestra.

Al lavoro sull’impalcatura i partecipanti hanno alternato delle lezioni, non solo sulle tecniche di restauro, ma anche, per contestualizzare gli interventi, sugli sviluppi architettonici del complesso, ricco di tracce e stratigrafie. E proprio in questo contesto si inserisce il “Laboratorio di restauro dei monumenti”, che gli studenti del Dipartimento di Architettura condurranno il 7 e 8, il 14 e 15 e il 28 e 29 ottobre.