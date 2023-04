Villa Mensa, si parte col botto: cento turisti

Con l’arrivo della primavera, sono ripartite le visite guidate a Villa Mensa. Complessivamente un centinaio sono state le persone che hanno partecipato alle prime tre giornate di apertura programmate, che si sono tenute il 26 marzo, e il 16 e il 23 aprile scorsi, curate dalla Coop. sociale Atlantide. A quest’ultima, il Comune di Copparo ha affidato i servizi di valorizzazione culturale, apertura per eventi e visite guidate all’interno del complesso monumentale che sorge nella campagne copparesi, a Sabbioncello San Vittore, e che è inserito nel circuito delle Delizie Estensi ed è Patrimonio Unesco. Attraverso le visite, i visitatori hanno potuto conoscere la storia di Villa Mensa e ammirarne gli spazi che sono stati restituiti al pubblico a seguito di importanti opere di consolidamento e restauro realizzati nell’ambito del più ampio progetto ‘Cantiere Estense’ e che prevede ulteriori step.

Il complesso, ampliato per volontà di Bartolomeo della Rovere, vescovo di Ferrara dal 1474 al 1495, presenta ancora molti caratteri quattrocenteschi, nonostante le modifiche che si sono susseguite nel Seicento e nel Settecento. Pur non essendo mai stata un bene degli Estensi, Villa Mensa è collegata a casa d’Este per i personaggi illustri che la frequentarono e per coloro che la usarono come residenza, soprattutto i vescovi della dinastia d’Este. Nei mesi scorsi, gli spazi della Villa hanno fatto da suggestiva cornice a set cinematografici e fotografici, oltre a diventare oggetto di studio nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il Comune (comproprietario del complesso assieme alla Provincia di Ferrara) con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, con gli studenti che hanno potuto effettuare rilievi ed indagini volte ad approfondire la costruzione e la lunga storia del complesso. Non va dimenticato, inoltre, che da anni Villa Mensa ospita da anni il campus teatrale ‘Tenda Summer School’ ideato da Stefano Muroni, che accoglie giovani da tutto il mondo.

Un percorso di valorizzazione, anche in chiave turistica e di promozione del territorio, vede al centro il complesso monumentale che, dal gennaio scorso, può essere prenotato anche per la celebrazione di matrimoni. Le visite guidate proseguiranno. Le prossime aperture domenicali sono programmate il 21 e 28 maggio, il 25 giugno, il 23 luglio, il 24 settembre, l’8 e il 22 ottobre e il 17 marzo 2024. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 335-303498 (solo chiamate) o all’indirizzo e-mail [email protected] È prevista inoltre l’apertura guidata per visite di gruppi in altre giornate, sempre su prenotazione.

Valerio Franzoni