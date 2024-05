Villa Mensa, un restauro da studiare: "Sarà protagonista a Ferrara Fiere"

Villa Mensa sarà protagonista al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara 2024, a Ferrara Fiere dal 15 al 17 maggio. Nell’occasione si potranno incontrare la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e il Master in Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale allo stand D5 del padiglione 4. I due corsi post-laurea del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara porteranno l’esperienza del cantiere-scuola, che da due anni si svolge nel complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore, patrimonio Unesco. I visitatori del Salone potranno dunque approfondire le attività svolte nella delizia vescovile di origine cinquecentesca: saranno esposti materiali di cantiere, come saggi, campionature, provini e minime attrezzature, e video che documentano le opere condotte sui ponteggi e sotto il portico della villa. Sarà inoltre possibile effettuare il tour virtuale con visore di realtà aumentata, già portato lo scorso settembre alla Fiera di Copparo. Il progetto cantiere – scuola è una delle azioni centrali della proficua collaborazione fra Comune di Copparo e Università di Ferrara, iniziata nel 2021 per rispondere sia all’interesse dell’ente locale alla conservazione e alla valorizzazione della propria edilizia storica e sia all’impegno del Dipartimento di Architettura nello sviluppo di iniziative volte alla diffusione di una cultura della tutela, della valorizzazione e del restauro. Questa esperienza propone il lavoro di restauro sul campo come momento didattico, di training e formazione. Sotto la guida dei docenti Rita Fabbri e Marco Zuppiroli, i partecipanti si sono concentrati sulla parete del corpo centrale di Villa Mensa. Prima sono state eseguite le lavorazioni di sigillatura, messa in sicurezza delle superfici e stuccatura, mentre durante la successiva sessione si è proseguito con la rifinitura, il restauro delle parti dipinte e della superficie a vista. Tra l’altro, dopo il cantiere-scuola, lo scorso ottobre Villa Mensa ha ospitato ben 150 studenti del quarto anno del corso di laurea in Architettura (fra cui diversi studenti Erasmus, da Messico, Brasile, Romania, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna) per tre attività laboratoriali, nel corso delle quali hanno potuto testare le loro capacità di analisi e progettuali: tutto questo, sempre nell’ambito della collaborazione tra Comune e Università di Ferrara.

Valerio Franzoni