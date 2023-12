Villa svaligiata, si finge maresciallo e lo attira fuori casa

Ferrara, 1 dicembre 2023 – “Sono il maresciallo, abbiamo dei verbali in giacenza a nome suo, la aspettiamo qui in caserma immediatamente". La voce al telefono è perentoria e formale. Al punto che Carlo Bonora, residente in via Bassa, prende l’auto per capire cosa sia successo. Per un attimo non ha il minimo dubbio che si tratti di un maresciallo. Succede così quando una persona onesta e rispettosa della legge, viene chiamata inaspettatamente dalle forze dell’ordine. Quando arriva alla stazione, però, Bonora capisce di essere caduto nel tranello dei ladri, che volevano allontanarlo dalla sua abitazione per svaligiarla.

Il piano , però, è fallito: i criminali non si erano accorti che nella casa c’erano altri familiari. Così i malviventi hanno dovuto darsi alla fuga prima di tentare di forza porte e finestre. Probabilmente avevano studiato il colpo nei minimi particolari e avevano con sé gli attrezzi da scasso. Bonora, intanto, ha chiamato i veri militari che, in quel momento, stavano pattugliando la sua zona. Subito si sono precipitati sul posto, ma i malviventi si erano già volatilizzati.

Gli uomini dell’Arma hanno perlustrato la zona per cercare macchine sospette, ma, purtroppo, i soliti ignori si erano già allontanati. Non è la prima volta che i ladri cercano di allontanare Bonora dalla propria casa: "Ci avevano già provato raccontandomi al telefono che un mio familiare aveva fatto un incidente ed era scappato come un qualsiasi pirata della strada. Ma anche in quella occasione ero riuscito a evitare che mi svaligiassero l’abitazione". Non è il solo caso negli ultimi quindici giorni: sono già sei gli anziani che hanno segnalato telefonate di persone che si fingono impiegati del Comune o appartenenti alle forze dell’ordine con l’intento di allontanare da casa le ’prede’.

Insomma , i ladri o truffatori non cercano soltanto di entrare in casa spacciandosi per falsi funzionari o carabinieri, ma ora preferiscono liberare le abitazioni dalla presenza dei proprietari per agire indisturbati. Continuano, in ogni caso, anche le truffe porta a porta. Negli ultimi due mesi sono una decina le segnalazioni. La tecnica utilizzata è quella della telefonata effettuata da un falso avvocato che annuncia un grave incidente per il quale è stato fermato un familiare rimasto coinvolto, chiedendo urgentemente del denaro per fargli evitare l’arresto.

Dopo la chiamata arriva a casa l’incaricato di riscuotere i soldi. Un escamotage che pare attecchire sempre di meno. Il merito va attribuito agli incontri organizzati dai carabinieri anche al termine della messa domenicale. Qui vengono spiegati dagli uomini dell’Arma i raggiri e come evitarli. Nel caso dei finti funzionari di Hera o Enel l’anziano di turno dei chiedere sempre il tesserino o contattare immediatamente le aziende di riferimento. E comunque nel dubbio la chiamata ai veri carabinieri può evitare di finire nella consueta trappola.