Villa Tassoni, Ostellato: burocrazia blocca restyling dell'antica residenza Estense

Il recupero e la rivitalizzazione di Villa Tassoni a Ostellato, antica residenza degli Estensi di proprietà della Regione e la prospettiva di conferirne la gestione al Comune affinché, attraverso un percorso partecipato con i cittadini, diventi uno spazio pubblico destinato ad attività sociali. Ma è tutto bloccato. I soldi ci sono, si tratta di mezzo milione di euro circa, ma la burocrazia ci ha messo lo zampino per l’ennesima volta. E’ un bene vincolato dalla Soprintendenza, il progetto è sul tavolo dell’ente, che però da mesi non trova il tempo per dare l’autorizzazione all’intervento, nonostante circa un mese fa una parte del tetto è crollato, con la conseguenza di essere esposto al maltempo. Il sindaco Elena Rossi lancia il rido di allarme: "E’ tutto pronto, manca l’ok della Soprintendenza. La pratica è sul tavolo del Suap dell’Unione Valli e Delizie, ma senza l’ok dell’ente non si può intervenire". E visto il pregresso in altre realtà, è molto probabile che si vada alla fine dell’estate. Giusto per promemoria: i lavori dovevano cominciare nel settembre 2021, lo aveva garantito l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano. L’nvestimento è suddiviso in due stralci: dapprima il recupero della recinzione esterna della Villa, per il quale la Regione ha destinato oltre 70mila euro e altri 400mila euro per la sistemazione del tetto.