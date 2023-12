Villa Tassoni, parte il grande restauro: "Investito oltre mezzo milione"

L’assessore regionale Paolo Calvano consegna le chiavi di villa Tassoni alla ditta appaltatrice per l’avvio dei lavori del rifacimento del tetto, un palazzo che rappresenta un patrimonio inestimabile della regione. Sono state ufficialmente consegnate ieri mattina infatti, per mano dell’assessore regionale Paolo Calvano, ex sindaco di Ostellato, le chiavi di villa Tassoni alla ditta Castellani, vincitrice dell’appalto. La consegna è avvenuta durante un sopralluogo che ha visto la presenza del direttore dei lavori architetto Luca Farinelli, anche lui ostellatese doc. Il cantiere, partito a fine novembre, la cui fine dei lavori è prevista per metà maggio, vedrà il rifacimento del tetto della delizia estense. Nello specifico, le operazioni toccheranno gli elementi strutturali della copertura, i canali di gronda e, su disposizione della soprintendenza, si procederà con la sostituzione delle tegole marsigliesi con coppi antichi, in aderenza con lo stile originario della villa. Un’operazione che porterà a un risparmio energetico grazie alla disposizione di un isolante termico, frapposto tra la struttura e la copertura, in linea con le politiche di efficientemente energetico. Il costo complessivo dell’intervento è circa 600 mila euro, la maggioranza dei quali, circa 500 mila euro, sono a carico della Regione. "Ci eravamo impegnati a sistemare il tetto di villa Tassoni e oggi l’impegno si concretizza – afferma con orgoglio l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano – Ci è voluto tempo per ultimare la fase di appalto, perché è un intervento che si fa in condominio con alcuni privati, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione. Un’operazione che insiste su un bene tutelato dal punto di vista artistico e architettonico e che quindi meritava alcune accortezze. Da inizio del mandato abbiamo anche già ripristinato la recinzione, oggi sistemiamo il tetto". E conclude: "L’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché questa delizia estense possa essere valorizzata al meglio, perché è un bellissimo patrimonio della Regione Emilia -Romagna". Ricordiamo che il ritardo nell’intervento di restauro aveva comportato il crosso di una parte del tetto dello storico edificio, quello che si affaccia su piazza Giorgio Bassani. Villa Tassoni si trova nel centro cittadino, all’angolo fra via Garibaldi e via Verdi.

Franco Vanini