Villa Zardi torna ai fasti di un tempo. Lavori di restauro per 500mila euro

È già stato sottoscritto il contratto con la ditta Al.Co Costruzioni di Riva del Po, aggiudicataria dell’intervento ‘Rigenera Copparo 04: restauro di Villa Zardi’, finanziato con risorse del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). I lavori inizieranno presumibilmente entro il mese di gennaio 2024 e si protrarranno per 120 giorni. Questo stralcio ha come oggetto il parco pubblico circostante i due fabbricati principali, Villa Zardi e l’edificio un tempo al suo servizio. Si propone di creare un nuovo spazio pubblico inclusivo e coinvolgente, in risposta alle esigenze della comunità, attraverso il ridisegno delle aree verdi e dei percorsi interni e il ridimensionamento e la parziale ricollocazione degli orti privati urbani e delle aree destinate al parcheggio. Il quadro economico complessivo è stimato in 514mila euro. Nel dettaglio, l’intervento prevede il ridisegno e l’ampliamento delle pavimentazioni, allo scopo di predisporre aree che potranno ospitare eventi, sagre e feste; il mantenimento, in corrispondenza dell’area cortiliva posta tra i due edifici, delle piante esistenti e la piantumazione di nuovi alberi nelle aree limitrofe; la riqualificazione con il parziale riposizionamento e la nuova delimitazione dell’area attualmente destinata agli orti urbani. E, ancora, la realizzazione di un’area ludica progettata per offrire un ambiente sicuro e inclusivo dove bambini di differenti fasce d’età potranno giocare e socializzare; la creazione di una zona fitness per consentire agli adulti di dedicarsi all’attività fisica all’aria aperta, con le macchine finanziate dal progetto ‘Sport nei Parchi’; la realizzazione di una piccola arena per separare la parte del parco disegnata da quella a prato dove trovano luogo gli spazi gioco e attrezzati. "Con la sottoscrizione del contratto di ‘Rigenera Copparo 04: restauro di Villa Zardi’ si è chiuso il cerchio dei quattro grandi cantieri Pnrr (per complessivi 5 milioni di euro), che, sono lieto di dire, sono stati tutti affidati a imprese del territorio – commenta il sindaco Fabrizio Pagnoni, attraverso la propria pagina Facebook -. L’impatto di questi lavori dunque non sarà solo sul territorio e sulla sua qualità, ma anche, concretamente e direttamente, sul tessuto economico e occupazionale. Con un ulteriore valore aggiunto: sono le ‘nostre’ aziende protagoniste della straordinaria trasformazione, e della conseguente crescita, di Copparo".

Valerio Franzoni