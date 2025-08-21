Villa Zardi, tre giorni con ’Ludyka’. Il festival su giochi di ruolo e carte

Il rinnovato parco di Villa Zardi, dal 5 al 7 settembre prossimi, sarà avvolto da magiche atmosfere fantasy, in cui storie d’altri tempi e di altri mondi prenderanno vita attraverso momenti ludici e attrazioni. L’area verde di via Garibaldi, infatti, si prepara ad ospitare la prima edizione del Ludyka Festival, la grande festa del gioco organizzata dalla Brigata di Sottomonte con la collaborazione del Centro sociale “Parco Verde” e il patrocinio del Comune di Copparo. L’evento, che apre un settembre ricchissimo di appuntamenti per la città, è a tema gioco di ruolo, carte collezionabili e cosplay, ambientato in uno scenario fantasy e immersivo. Un appuntamento dedicato a persone di tutte le età, dai più piccoli a più grandi, che non hanno mai smesso di giocare e sognare.

Nel Regno di Ludyka non mancheranno spazi per cimentarsi in giochi di ruolo e da tavolo, mercatini, spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cosplayer, espositori di card collezionabili, di giochi da tavolo, di fumetterie e autori di manga e graphic novel, conferenze tematiche e molto altro ancora. Ad arricchire il tutto, birre e buon cibo da gustare. Copparo, per tre giorni, si trasformerà dunque in una vera e propria capitale del divertimento, tra gioco, magia e scoperta.

In questi giorni, la Brigata di Sottomonte ha aperto anche la Call for masters, dedicata a chiunque voglia proporsi come game master o facilitatore di gioco e portare il proprio gioco preferito: le candidature sono aperte sino al 28 agosto, scrivendo alle pagine Facebook, Instagram e sul gruppo Telegram dell’associazione, anche solo per ricevere informazioni.