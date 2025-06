Villa Zardi, un luogo per le famiglie. Oltre 43mila euro per i nuovi giochi

Rendere ancor più accogliente e fruibile il parco di Villa Zardi, integrando l’avviata opera di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde. È questo lo scopo del progetto redatto da Patrimonio Copparo e recentemente approvato dall’Amministrazione comunale, volto a completare l’arredo urbano e ad installare giochi inclusivi nel parco, ampliando così i servizi offerti e la loro accessibilità. Questo intervento segue la realizzazione del progetto “Rigenera Copparo 04”, finanziato attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e attraverso il quale si è provveduto alla riqualificazione e al ripensamento degli spazi esterni a Villa Zardi, nonché l’allestimento dell’area attrezzata digitalizzata per attività all’aria aperta nell’ambito del progetto “Sport di Tutti - Parchi”, ideato da Sport e Salute Spa (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci, cui il Comune ha aderito.

Il nuovo progetto, per un costo stimato di 43.500 euro, prevede una serie di specifiche opere. Tra queste, il posizionamento di panchine metalliche, recuperate a seguito dei lavori di rifacimento della piazza centrale, accuratamente restaurate: un riutilizzo di elementi che guarda alla sostenibilità. Per quanto concerne l’arredo urbano e la sicurezza, è prevista l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti, e l’installazione di nuovi dissuasori allo scopo di migliorare la sicurezza pedonale e la regolamentazione del traffico veicolare. Sarà anche aggiunta una nuova casetta di legno al servizio degli orti sociali, che potrà essere impiegata come deposito per gli attrezzi. Non meno importante, la realizzazione di una piccola area ludica, pensata per tutti i bambini, con particolare attenzione all’inclusività, con l’obiettivo di promuovere il gioco condiviso e la socializzazione.