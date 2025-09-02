Villaggio medievale nel sottomura. Danze, teatro e spettacoli equestri

Ferrara continua a vivere l’atmosfera unica della Giostra del Monaco – la tradizionale rievocazione storica organizzata dalla Contrada di San Giacomo – che per undici giorni riporta la città indietro nel tempo, trasformando il suggestivo Baluardo di Santa Maria della Fortezza in viale IV Novembre in un vero e proprio villaggio medievale.

Diverse le competizioni e le sfide che hanno dato spettacolo nei primi quattro giorni della Giostra del Monaco: il decimo trofeo del Bagordo è stato vinto dallla compagine di Mantova e al secondo posto si è classificata la compagnia di San Michele (gli armati di tutte le contrade del Palio), nella Disfida del Piccione al primo posto la Compagnia di Ventura Falchi del Secchia ed al secondo posto la Contrada di San Giacomo, nel trofeo Fitetrec della Giostra dell’Anello tra le città dell’Aquila Bianca ha vinto San Giacomo in rappresentanza di Ferrara davanti a Grottazzolina, Este, Lissaro, Varpalota e Camposampiero.

Tra le competizioni vi è stato anche il torneo di arco storico ottavo memorial Mauro Poltronieri e il terzo Memorial Gaetano Piazza, con due vittorie degli arcieri dell’Aquila Bianca della contrada di San Giacomo (foggia maschile e femminile), due vittorie degli arcieri del Reno di Bologna (foggia tradizionale maschile e femminile), la vittoria della compagnia Hunter Archery di Valsamoggia nella foggia storica maschile e la vittoria nella foggia storica femminile di Maestà della Battaglia di Quattrocastella (Reggio Emilia).

I prossimi giorni della festa medievale ferrarese propongono all’arena del Baluardo danze, teatro e spettacoli equestri, quest’ultimi a cura de Il Tridente con la partecipazione del Centro Ippico Unicorno, oltre al grande intrattenimento comico-musicale di Andrea Poltronieri. Saranno sempre attive le aree ristoro: la Taverna dell’Aquila Bianca aprirà ogni sera dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30. Lungo la strada principale si troverà l’Hostaria del Borgo, mentre accanto all’accampamento armato e al maneggio sarà possibile fermarsi alla Locanda del Monaco, aperte dal lunedì al venerdì dalle 18.30 e nel weekend dalle 17.