Ville a fuoco, padrona di casa assolta. Il giudice: "Indagare sui costruttori"

Dalla sua canna fumaria era partito l’incendio che, in pochi minuti, aveva divorato il tetto di sei villette in un complesso residenziale di Renazzo. La responsabilità dell’accaduto, secondo il tribunale, non sarebbe però da ricercare nella padrona d casa (imputata per incendio colposo e ieri assolta), ma in chi quel camino l’aveva progettato e realizzato. Si chiude dunque con un colpo di scena la vicenda giudiziaria originata dal rogo scoppiato due anni fa sui tetti delle ville di via Dotti e Guicciardini, un episodio che ebbe conseguenze pesanti sia sulle strutture che sulle famiglie, costrette a lasciare le abitazioni. Ieri mattina, il giudice Giuseppe Palasciano ha assolto l’imputata – una 69enne di origini pugliesi – perché il fatto non costituisce reato (la stessa procura aveva proposto l’assoluzione). Parallelamente, accogliendo un’istanza delle parti civili, ha disposto la trasmissione degli atti alla procura al fine di verificare la posizione del costruttore, del direttore dei lavori e di un geometra che avrebbe curato la realizzazione dei fabbricati. Si ricomincia quindi da capo, con gli inquirenti chiamati a valutare eventuali responsabilità in capo a queste figure. "Ci aspettavamo un esito diverso, è l’ennesimo aspetto negativo di questa vicenda – ha commentato l’avvocato Alex De Anna, legale di parte civile –. Dopo le motivazioni, valuteremo il da farsi. Confidiamo comunque nell’apertura di un nuovo procedimento penale".

I fatti. Era la sera del 29 gennaio del 2022 quando le lingue di fuoco hanno squarciato il buio sopra al complesso residenziale di via Dotti. Nel giro di pochi minuti si sviluppò un vasto rogo che divorò gran parte del tetto ventilato della struttura, causando ingenti danni ai locali sottotetto e ai piani sottostanti. Per domare le fiamme sono state necessarie molte ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco accorsi in forze. Spento l’incendio, il complesso fu posto sotto sequestro e le famiglie furono costrette a trovare un’altra sistemazione. Nei giorni successivi, il pubblico ministero Andrea Maggioni dispose una consulenza tecnica finalizzata a fare luce sulle cause dell’incendio. Alla fine, fu portata a processo la padrona di casa, accusata di non aver svolto la corretta manutenzione della canna fumaria in acciaio interna alla muratura di casa. Contestazioni che però non hanno retto al vaglio del giudice, che ha indicato una nuova via per fare chiarezza sull’accaduto.