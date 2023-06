Vince 500mila euro giocandone dieci

La dea bendata ha fatto tappa nei giorni scorsi a Ferrara: Lottomatica ha infatti comunicato alla ricevitoria di Matteo Tosatti (a destra nella foto) collocata all’interno dell’Interspar di via Pomposa, l’avvenuto incasso della vincita di 500mila euro collegato al biglietto della serie "Miliardario Mega" da 10 euro. "Impossibile – ci spiega il titolare della tabaccheria ricevitoria Matteo Tosatti – risalire al fortunato vincitore. Questa è un’attività punto di riferimento di tantissimi ferraresi, giocatori abituali e no, che magari comprano i biglietti insieme ad altri prodotti. Ovviamente ne vendiamo tantissimi e presupponendo che la vendita del biglietto vincente risalga a metà maggio, è praticamente impossibile anche solo immaginare il vincitore. Nessuno si è fatto, vivo né telefonicamente, né attraverso messaggi. E anche l’incasso è stato effettuato totalmente in autonomia. Siamo comunque felici – conclude Tosatti – che la fortuna sia passata attraverso la nostra ricevitoria, magari è la prima di una numerosa serie". L’ammontare massimo che si può raggiungere con questo tagliando è di due milioni di euro. I biglietti vincenti sono sottoposti ad una tassazione del 20%, ma solo quando la vincita supera i 500 euro.

Nel caso in cui si dovessero vincere delle cifre inferiori, i fortunati potranno incassare la cifra piena, senza pagarci le tasse sopra.

Lauro Casoni