Vincenzi, nuovo direttore vendite di MegaByte: "Un vero onore"

CENTO

Roberto Vicenzi, noto manager centese, ha assunto il ruolo di direttore vendite e marketing di MegaByte Sistemi Informatici di Cento, società di consulenza informatica per le aziende. Sarà responsabile, in particolare, di sviluppare e implementare strategie sempre più innovative per promuovere i prodotti e servizi forniti da MegaByte, mantenendo una forte attenzione nel consolidare le relazioni con i clienti esistenti e nella creazione di valide opportunità per acquisirne di nuovi. Vicenzi è stato uno dei soci fondatori di Centro Computer, noto system integrator di Cento e per 38 anni ha contribuito a sviluppare il business e a incrementarne il posizionamento sul mercato fino ad accompagnare l’azienda verso l’acquisizione da parte di Project Informatica, avvenuta nel giugno del 2021, concludendo la collaborazione con il Gruppo nel dicembre scorso. Vicenzi, entra dunque in MegaByte, il Digital Partner nato nel 1990, con sede sempre nella città del Guercino, che si conferma un ottimo partner tecnologico indipendente, sempre più apprezzato dalle imprese di piccole e medie dimensioni che devono affrontare il percorso verso la trasformazione digitale. "Siamo felici di accogliere Roberto Vicenzi nel nostro staff – ha commentato Alessandro Gennari, fondatore e direttore generale di MegaByte Sistemi Informatici - Il suo approccio centrato sul cliente e la sua straordinaria conoscenza delle ultime tendenze tecnologiche ci aiuteranno a delineare soluzioni personalizzate e all’avanguardia che soddisfino anche le più importanti e complesse esigenze aziendali dei nostri clienti." "E’ un onore aver saputo cogliere questa sfida – sottolinea Vicenzi – e il mio compito sarà quello di proseguire nel percorso di crescita già avviato dalla società per poter garantire a clienti e prospect i migliori benefici dalle nuove tecnologie. a.l.