’Vinci la Copertina’, ecco i lavori premiati

Anche l’edizione del concorso artistico “Vinci la Copertina” con più partecipanti di sempre ha alla fine avuto i suoi due vincitori. Fra le quattrocentocinquanta opere pervenute all’attenzione della commissione, a classificarsi al primo posto sono stati Alessio Conti (3B) per le elementari e Maja Borsari (2E) per le medie. Oltre alla gioia della vittoria, entrambi vedranno il loro elaborato a tema sport stampato sulle copertine dei diari scolastici che saranno regalati a tutti gli studenti il primo giorno di scuola. "Una fra le edizioni del concorso artistico più entusiasmanti, in cui i giovani hanno davvero stupito la commissione, rendendo la scelta dei vincitori estremamente complessa – così l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. Oltre ai due primi classificati, cui vanno i complimenti dell’Amministrazione e un buono del valore di 50 euro cadauno, la commissione presieduta dal maestro Gianni Cestari ha selezionato altri diciotto elaborati meritevoli". Il tema del concorso 2024 è stato lo sport: bambini e ragazzi hanno dovuto immaginare e realizzare un disegno riferito non soltanto al loro sport preferito, ma anche contestualizzato sul territorio matildeo e che allo stesso tempo riuscisse a trasmettere l’importanza dei valori positivi . "Dunque, il prossimo 16 settembre, primo giorno di scuola, ogni alunno delle elementari e delle medie troverà ad attenderlo sul proprio banco una copia del nuovo diario scolastico 2024/2025", spiega ancora l’assessore. Un diario che non soltanto avrà la copertina arricchita dai disegni vincitori, ma conterà anche su molte pagine interne personalizzate. Oltre al vincitore, per le elementari sono stati premiati: Corinna Di Placido, Eze Marescotti, Alice Menghini, Sofia Formenti, Amelie Rolfini, Laura Benassi, Malak Benomar, Noemi Bernardinello e Pietro Accorsi. Alle medie, oltre alla vincitrice: Melissa Marescotti, Matilde Menghini, Sara Cattabriga, Dmitriy Grandi, Thiago Roda, Diego Verano, Adam Tassi, Niccolò Barbieri, Enea Costa e Riccardo Zucchi.