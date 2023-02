’Vinci la copertina’, la migliore opera finirà sui diari scolastici

Un appuntamento con la creatività dei ragazzi che si conferma. E’ ratita la nuova edizione del concorso artistico "Vinci la copertina", promosso dal Comune e aperto a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie del territorio di Bondeno. Ciascun bambino o ragazzo avrà tempo fino al 31 marzo per realizzare un disegno a tema Capirìsim, il "so tutto io" delle terre matildee. I vincitori di elementari e medie vedranno poi stampata la propria opera su tutti i diari scolastici del prossimo anno. "In ogni edizione di questo concorso puntiamo a valorizzare un elemento caratteristico del nostro territorio – sottolineano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –: dopo i monumenti, la cucina tipica e i personaggi illustri, quest’anno abbiamo scelto il dialetto bondenese". Gli studenti dovranno infatti cimentarsi in una prova artistica che li impegnerà nell’immaginare che aspetto possa avere il "capirìsim": i bambini delle elementari dovranno raffigurare questa figura immersa in uno scenario tipico di Bondeno, mentre i ragazzi delle medie dovranno ideare un logo con stilizzato l’aspetto del "capirìsim". "Ma l’attenzione verso il dialetto proseguirà anche nelle pagine interne dei diari – proseguono Saletti e Poltronieri –: grazie alla collaborazione con il corso di disegno di Auxing, infatti, all’interno delle agende verrà dato spazio alle illustrazioni e alle descrizioni di dodici proverbi dialettali, uno per ciascun mese dell’anno. Tutta la parte artistica sarà curata dal pittore bondenese Gianni Cestari, il quale come di consueto presiederà anche la commissione. I diari scolastici sono un progetto sempre molto apprezzato da bambini, ragazzi, famiglie e docenti – rimarcano sindaco e assessore –: la formula vincente è sempre quella di coinvolgere gli stessi giovani alunnI".

Claudia Fortini