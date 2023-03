Vincita al lotto da 11mila euro

Il lotto premia l’Emilia-Romagna con tre vincite, per un bottino complessivo di oltre 31 mila euro. Tra i fortunati anche un giocatore di Argenta, che si porta a casa 11.375 euro, mentre a Reggio Emilia vanno altri 10.250 euro. Infine a Carpi, in provincia di Modena, sono stati vinti 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 234,2 milioni dall’inizio dell’anno. l 10eLotto premia l’Emilia-Romagna per vincite complessive per 68 mila euro: come riporta Agipronews, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 8 da 10mila euro centrato a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, mentre a Riccione è stato vinto un 5 Oro da 8mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 814 milioni dall’inizio dell’anno. Una vincita che non cambierà la vita di una persona, ma che è comunque una boccata di ossigeno di questi tempi.

f.v.