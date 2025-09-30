Vincita da 100mila euro. Ricevitoria ’Stella’ in festa

Una sorpresa inaspettata quella di ieri matitna per la titolare della ricevitoria e tabaccheria ’Stella’ di San Giuseppe a Comacchio, Monica Grigatti. Quando le è arrivato il messaggio della conferma di una vincita da 100mila euro nella sua attività da parte di un fortunato giocatore, non ci voleva credere. E dire che negli anni la dea bendata si è fermata diverse volte nella sua ricevitoria. "Anni fa – racconta Grigatti – un cliente aveva vinto 100mila euro con un gratta e vinci. Poi altri due giocatori avevano giocato la stessa schedina al ’10e lotto’ vincendo ciascuno 50mila euro". Stavolta invece la giocata fortunata è arrivata con il ’Million day’. "In realtà – prosegue Grigatti – la giocata è stata effettuata il 25 settembre, ma la comunicazione è arrivata soltanto oggi (ieri per chi legge)". Come succede in questi casi, i clienti e amici dell’attività si sono interrogati su chi possa essere l’uomo o la donna baciati dalla dea bendata. "Non lo sappiamo – continua Grigatti – ma speriamo che sia una persona a cui quei soldi servano davvero. Magari per saldare bollette o per aiutare la propria famiglia, oppure per comprarsi una casa. Insomma, speriamo che abbiano dato a qualcuno tanto felicità. È questa la soddisfazione per chi come noi ha una ricevitoria e vede ogni giorno occhi con la speranza di potere dare una svolta alla propria esistenza". Le fa eco un cliente: "Questa attività è anche una famiglia dove potersi rifugiare per fare due chiacchiere perché la cortesia e la professionalità sono il filo conduttore. Si gioca perché è davvero un posto fortunato. Forse perché la cortesia di chi gestisce la tabaccheria richiama anche la dea bendata alla quale piace fermarsi qui con noi – ironizza – per fare due chiacchiere e per fare vincere qualcuno dei clienti". Probabilmente il fortunato giocatore è un un cliente di passaggio. La stagione estiva non era ancora del tutto finita il 25 settembre: molti vacanzieri erano ancora ai lidi. Da Stella intanto ci si chiede chi sia stato il fortunato o la fortunata perché nessuno si è fino ad ora presentato per rivendicare la vittoria che, stando a quanto comunicato dalla tabaccheria, risalirebbe al 25 settembre.

Matteo Radogna