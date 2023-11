Vinti 4.600 euro con due terni al lotto

A Bondeno si fa festa con il lotto. Doppia vincita ( tecnicamente due vincite gemelle) nella ricevitoria tabaccheria di Clara Bellodi, in Via Pironi, entrambe con un terno da 2.300 euro, centrate con la combinazione dei numeri 9, 20 e 90 sulla ruota nazionale. Questo nell’estrazione del Lotto, che ha portato premi per oltre 300mila euro in tutta Emilia-Romagna. "Una vincita nata dall’idea – ci spiega la titolare – di giocare semplicemente i numeri più ritardatari del momento e che avevamo suggerito. La vincitrice è una nostra affezionata cliente. Per l’occasione ha pensato bene di giocare gli stessi numeri anche per la sorella. Quindi le vincite sono finite in famiglia".

Lauro Casoni