Viola, come riscoprire il piacere del cibo. Laboratorio con psicologi e nutrizionisti

È stato presentato ieri il progetto ‘Viola: riscoprire il piacere del cibo’, iniziativa di sensibilizzazione sui disturbi alimentari realizzato dall’associazione Dici.Alice. Alessandro Balboni, assessore all’Università ha ricordato che "il progetto ‘Viola’ nasce con il nostro ateneo, partendo dalla tesi di laurea delle studentesse Sofia Marangotti e Federica Grandi. Affronta una tematica di grande importanza, ossia i disturbi del comportamento alimentare. Questi disturbi stanno aumentando tra i giovani e rappresentano la seconda causa di morte in Italia per questa fascia di età, configurandosi come una vera e propria malattia sociale. Pertanto, in questo contesto, è fondamentale che le istituzioni facciano tutto il possibile per sostenere coloro che si dedicano a questo campo".

L’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, precisa che "già, in diverse occasioni, l’amministrazione ha sostenuto progetti legati a questa tematica. È necessaria una presa di coscienza trasversale che affronti il problema dei disturbi del comportamento alimentare con sensibilità". Il progetto prevede un laboratorio che si terrà il 19 dicembre dalle 15 alle 19 ai Laboratori Aperti, in presenza degli psicologi e nutrizionisti dell’equipé di Dici.Alice e si scandirà in tre momenti: la musicoterapia, l’arteterapia e la ricerca della consapevolezza del sé durante il pasto. Dieci posti a disposizione. Prenotazione a camilla@dicialice.it. "Il momento del pasto per me è sempre stato un incubo – afferma Camilla Mondini, fondatrice di Dici.Alice –. Avrei voluto anche io potermi approcciare a questa malattia in modo diverso e penso che laboratori e progetti come questi simboleggino un cambio di passo".