Vìola daspo urbano, denunciato un ventenne

Nei giorni scorsi, in occasione dell’attività di controllo del territorio e in particolare delle aree verdi e parchi pubblici da parte di agenti in borghese del nucleo antidegrado e operatori dell’unità cinofila, è stato denunciato in stato di libertà un cittadino italiano ventenne per inottemperanza al daspo urbano emesso dal questore di Ferrara. Quest’ultimo aveva vietato al giovane il rientro a Ferrara per 3 anni, dal novembre del 2024. Il ventenne, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato controllato al parco Coletta e non ha fornito agli agenti alcuna motivazione valida per violare il divieto di rientro a Ferrara emesso dal questore.