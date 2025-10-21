Viola il divieto di avvicinamento. Scattano le manette per lo stalker

Fine settimana movimentato per i Carabinieri della Compagnia di Cento, impegnati in due operazioni che hanno portato all’arresto di altrettanti uomini già noti alle forze dell’ordine. Entrambi i soggetti erano destinatari di misure cautelari o alternative alla detenzione, che però hanno ripetutamente violato, rendendo inevitabile l’intervento dell’Arma.

Lo scorso week end, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Cento hanno arrestato due uomini, un 32enne ed un 47enne, resisi responsabili di diverse violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria nei loro confronti. Nel primo caso si tratta di un 32enne senza fissa dimora, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa dallo scorso mese di marzo, che però non ha frenato i suoi comportamenti ossessivi e vessatori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo ha infatti cercato in tutte le maniere e violando appunto le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, di convicerla a tornare con lui. La donna, esasperata dal comportamento dell’uomo, ha segnalato puntualmente tutte le condotte ai Carabinieri di Cento che, dopo aver ricostruito minuziosamente tutti i passaggi della vicenda, hanno richiesto ed ottenuto un aggravamento della misura da parte dell’Autoirità Giudiziaria estense. A questo punto sono entrati nuovamente in azione i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cento che nella giornata di sabato, hanno notificato al 32enne il ripristino della misura restrittiva, traducendolo così presso il carcere di Ferrara, dove permarrà fino al termine delle esigenze cautelari.

Nel secondo episodio, un 47enne di Cento, in affidamento in prova ai servizi sociali, è finito nuovamente in cella dopo ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte. La Stazione di Cento, infatti, ha dato esecuzione all’ordinanza di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con contestuale ripristino della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, nei confronti di un 47enne centese. L’uomo era già segnalato per le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte sempre dall’Autorità Giudiziaria a seguito di condanne riportate negli scorsi anni per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’armi. L’ultima di queste risale a poco più di una settimana fa, quando una pattuglia era dovuta intervenire all’esterno di un bar della zona dove lo stesso stava arrecando disturbo, venendo poi trovato in possesso di un paio di forbici e di una modica quantità di cocaina. L’uomo al termine delle formalità è stato condotto dai Carabinieri della città del Guercino presso il carcere di Ferrara, dove dovrà scontare la rimanente pena detentiva.

Le due operazioni testimoniano ancora una volta l’attenzione costante dei Carabinieri del territorio nel far rispettare le misure imposte dalla magistratura e nel garantire sicurezza alle persone più vulnerabili.

Laura Guerra