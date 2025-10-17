Viola il divieto di avvicinamento. Arrestato nuovamente dai militari

Alle prime luci dell’alba dello scorso mercoledì, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Portomaggiore hanno arrestato, per l’ennesima volta, un 44enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e al fratello, imposto dall’autorità giudiziaria estense. L’uomo, già arrestato lo scorso anno sempre dai carabinieri, era finito in carcere con l’accusa di violenza e maltrattamenti nei confronti dei familiari conviventi. Al termine della detenzione, durata circa un anno, il 44enne ha fatto ritorno a casa, dove, incurante del tempo trascorso dietro le sbarre, ha ripreso le sue condotte vessatorie e maltrattanti contro l’anziana madre e il fratello, tanto da rendere nuovamente necessario, lo scorso aprile, l’intervento dei militari che lo hanno allontanato – d’urgenza – dalla casa familiare.

Malgrado tutto, per ben due volte – la prima nello stesso mese di aprile e la seconda a giugno – l’uomo ha violato le prescrizioni del giudice, ripresentandosi a casa della madre e del fratello, finendo in entrambi i casi per essere nuovamente arrestato, sempre dai carabinieri, che ben conoscendo la situazione, monitorano costantemente.

Ieri mattina, ancora una volta, il 44enne si è ripresentato a casa dei familiari ed è stato quindi nuovamente arrestato, sempre per lo stesso motivo. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia portuense, in attesa dell’udienza di convalida. Nel primo pomeriggio di ieri, il tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora nel Comune portuense.