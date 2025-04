Viola il divieto di dimora in città, viene arrestato e portato in carcere

Pizzicato a rubare sulle auto in sosta, scatta per un ladro 31enne il divieto di dimora in città. L’uomo, però, continua a frequentare Ferrara. Così all’ennesima violazione i carabinieri del radiomobile lo arrestano e il 31enne finisce in carcere. È accaduto nei giorni scorsi: i militari lo hanno pizzicato per l’ennesima volta in città e sono stati costretti a far scattare le manette. Alle spalle del giovane una lunga serie di reati. A cominicare dalla notte del 14 febbraio scorso quando il 31enne senza fissa dimora era stato tratto in arresto dai carabinieri di Ferrara, intervenuti su segnalazione di un dipendente comunale che, affacciato dalla finestra di casa, aveva notato l’uomo intento a mettere a segno un furto su un’auto in sosta. Nei confronti dell’uomo, dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria aveva quindi emesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ferrara ma lo stesso, non curante del divieto, aveva continuato a frequentare la città. Ad accertare le ripetute violazioni ci hanno pensato i carabinieri che, in tre diverse occasioni lo hanno sorpreso nel capoluogo estense, rendicontando puntualmente il Tribunale di Ferrara. In data 26 aprile u.s., i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale che, sulla base delle rendicontazioni dei carabinieri, ha ritenuto necessario un inasprimento della misura cautelare nei confronti del trentunenne che è stato tradotto dai militari presso la casa circondariale di Ferrara.