Vìola la misura cautelare e finisce nei guai

L’altra sera i carabinieri di Mesola hanno arrestato in flagranza di reato a Codigoro un pregiudicato trentacinquenne. Lo stesso, dopo essere stato denunciato nei mesi scorsi dai genitori esasperati dalle sue continue aggressioni, era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. L’uomo giovedì, incurante del provvedimento in atto, si è recato nuovamente a casa dei genitori per chiedere una somma di denaro ed è stato bloccato subito.