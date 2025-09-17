Violazioni e violenze in comunità. Minorenne finisce ancora nei guai

Nonostante una possibilità di reinserimento affidata a una comunità per minori nell’Alto ferrarese, il comportamento del giovane non ha seguito il percorso sperato. Un 16enne originario della provincia di Bologna è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cento dopo aver infranto ripetutamente le regole della struttura. Da qualche giorno era ospite di una comunità per minori presente nel territorio dell’Alto ferrarese, ma non ha tenuto una condotta adeguata e per questo motivo, per un 16enne originario della provincia di Bologna, è arrivato l’arresto dai Carabinieri di Cento. Comportamento per il quale, a quanto viene fatto sapere, il ragazzino era stato redarguito ma evidentemente senza arrivare ad alcun risultato. Il giovane nei giorni scorsi, infatti, aveva tenuto atteggiamenti violenti e minacciosi all’interno della comunità dove era collocato, infrangendo ogni tipo di regola. Informato dei fatti dai militari, il Gip del Tribunale dei Minorenni, su richiesta della Procura dei Minori di Bologna, ha deciso di inasprire la misura cautelare nei confronti del ragazzo, disponendo che venisse collocato in un Istituto Penale per minorenni. Un giovane 16enne che in un recente passato si era reso protagonista di fatti gravi, segnandosi anche per il futuro e che nella messa in comunità avrebbe potuto trovare un’alterativa alla pena penitenziaria. Il minore, infatti, era coinvolto in una serie di rapine, consumate e tentate in concorso con altri nel riminese, nel mese di febbraio di quest’anno. In quelle occasioni, al fine di impossessarsi di telefoni cellulari e somme di denaro, gli autori dei gravi episodi non avevano esitato a ricorrere all’utilizzo di coltelli, cagionando in una occasione ad una delle vittime lesioni personali.