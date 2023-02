Violenta lite in casa Convivente finisce all’ospedale del Delta

Calci, pugni e piatti che volano. Violenta lite tra conviventi, entrambi italiani, in una casa a Fiscaglia. La donna, 40 anni, ha avuto la peggio ed è stata ricoverata nell’ospedale del Delta dove le è stata data una prognosi di 21 giorni, aveva alcune costole rotte ed anche un dito spezzato. Il marito, anch’egli di 20 anni, ha riportato alcune contusioni nelle violenta lite andata in scena nel cuore della notte, ma non è voluto andare in ospedale. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che ha cercato di far tornare la pace tra i due, tentativo miseramente fallito nel fragore dei piatti infranti. Sono intervenuti i carabinieri, la donna non ha fatto per il momento denuncia.