Violentatore prosciolto: "Non sa controllare i suoi impulsi sessuali". Ma non è imputabile

Non è imputabile, ma soggetto pericoloso. Incapace di controllare i propri impulsi sessuali. Ieri quindi, davanti al giudice per le indagini preliminari Carlo Negri, l’uomo è stato prosciolto dopo la discussione in abbreviato, con l’obbligo però di trascorrere un periodo di tempo in una Rems (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza). Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che ha ruotato attorno a un ferrarese di trent’anni che da settembre a novembre del 2021, con una terribile escalation, ha ripetutamente abusato sessualmente di quattro donne, in modi diversi, con gli episodi che lo hanno portato a stuprare ripetutamente la sua ultima vittima.

Gli episodi. Le attenzioni morbose nei confronti delle donne sono cominciate a settembre del 2021 quando ha iniziato a seguire ragazze che stavano facendo jogging. La prima il 22 settembre, è stata avvicinata dal giovane che era in sella a una bicicletta ed è stata palpeggiata. Non contento. Ha ripetuto il giorno successivo, aumentando la gravità degli abusi. Sempre in sella a una bicicletta, ha avvicinato una donna che stava raggiungendo il suo posto di lavoro. L’ha urtata con la dueruote, riuscendo a farla cadere a terra, e una volta caduta, l’ha costretta a subire baci e palpeggiamenti. Nello stesso giorno, nei confronti di un’altra vittima, si è avvicinato completamente nudo, e ha cominciato a offenderla e minacciarla di violenza, imprecandole contro: "Adesso ti stupro davanti a tutti".

Gli episodi più gravi si sono consumati qualche mese dopo, a novembre dello stesso anno, quando ha ripetutamente costretto ad avere rapporti sessuali una ragazza con la quale ha abitato dal 4 al sei novembre: giorni che per lei sono stati scanditi da molestie sessuali e stupri. Tra le accuse nei suoi confronti, anche quella di violenza privata per avere fatto irruzione nell’appartamento del padre e avere spaccato alcuni oggetti.

Le indagini. Il quadro delle accuse è stato piuttosto difficile da ricostruire, considerando che alcune delle vittime, una in particolare, hanno avuto qualche problema a ricostruire la sequenza degli abusi, che si sono dipanati in un devastante crescendo, a testimonianza, secondo quanto rilevato nel corso delle consulenza psichiatrica cui è stato sottoposto, della sua incapacità patologica a controllare gli impulsi. Consulenza che è servita ieri al giudice per sentenziare il proscioglimento del trentenne dalle accuse che gli sono state mosse, con l’obbligo però di trascorrere otto anni in una residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza. E per permettergli di essere curato dalla sua patologia. "La condotta del ragazzo ha procurato tantissimo dolore, tuttavia accogliamo la sentenza come un’opportunità di cura per lui", ha commentato l’avvocato Sara Bruno, legale di una delle vittime.

