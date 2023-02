Violentò e picchiò la ex moglie Maxi condanna: sette anni e mezzo

di Cristina Rufini

FERRARA

Lui ha provato a respingere le accuse, pesanti, mosse dalla ex moglie, una trentenne pachistana. A spiegare che i rapporti sessuali tra i due erano sempre stati consenzienti e che non l’aveva mai picchiata, ma il Tribunale in composizione collegiale (presidente Piera Tassoni e giudici a latere Sandra Lepore e Alessandra Martinelli) lo ha condannato a una pena pesante: sette anni e mezzo di reclusione, ventimila euro di provvisionale e varie interdizioni dai pubblici uffici. Il pubblico ministero Andrea Maggioni, al termine della sua requisitoria, pur sottolineando le pesanti accuse della ex moglie, ha alla fine ha chiesto l’assoluzione per l’imputato, 31 anni, perché la prova di quanto denunciato "non è stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio". Soddisfatto il legale di parte civile, Davide Livretti, che nella sua arringa aveva sottolineato come fosse importante la condanna quale monito per far capire che una donna ha il diritto di rifiutarsi di avere rapporti sessuali, anche con il marito. Il diritto di dire ’no’. "Assolutamente soddisfatto – ha commentato Livretti – Attendo di leggere le motivazioni, ma certo la condanna avvalora tutto quanto è stato raccontato dalla mia assistita".

La denuncia. I due giovani pachistani si erano sposati nel 2015 per procura, in quanto il ragazzo era già in Italia e lei ancora in Pakistan da dove è partita tre anni dopo, nel 2018 per raggiunge il marito. E’ iniziata la convivenza nella casa dove vivevano anche i familiari di lui. Un rapporto che di fatto non è mai decollato, per vari motivi, e che ha portato il ragazzo, dopo alcuni mesi, a mettere in pratica in Italia quella che è una prassi ritenuta legale in Pakistan, il talaq, cioè la possibilità di divorziare dalla propria moglie scrivendo la parola ’divorzio’ in lingua pachistana per ben tre volte, di fatto ripudiandola. E così ha fatto il giovane, vergando su un foglio per tre volte proprio la parola talaq (io divorzio da te) e di cui ha diritto solo l’uomo.

La moglie a quel punto ha avuto un attacco di panico, poi è rimasta a vivere nella stessa abitazione dell’ormai ex marito fino a quando non ha deciso di lasciare quelle quattro mura e poi denunciare l’ex per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale, accusandolo di averla reclusa, alcune volte picchiata, e costretta con la forza ad avere rapporti sessuali, tirata per i capelli. Da qui le indagini della procura estense, il rinvio a giudizio, la difesa di lui ieri in aula, che ha spiegato anche di aver voluto divorziare per permettere a lei "di trovare una persona migliore". Ma tutto questo non è bastato a convincere il collegio giudicante che non c’è mai stata violenza sessuale, ma solo rapporti consenzienti. "Attendiamo di leggere le motivazioni e proporremo ricorso in Appello" ha commentato l’avvocato della difesa Marco Faveri.