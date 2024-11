Violento incidente sulla Romea, a Porto Garibaldi, tra auto e camion: due feriti

Ferrara, 22 novembre 2024 – Pauroso incidente, in serata, lungo la Romea all'altezza di Porto Garibaldi. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, e nello scontro pare sia rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Il traffico sulla Statale è rimasto bloccato a lungo, con lunghe code, per il tempo necessario ai soccorsi. Stando alle prime informazioni, il bilancio è di due feriti, trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso sull'esatta dinamica dell'incidente.