Violenza al concerto, prese le assalitrici

Identificate dalla squadra mobile della Questura di Ferrara le presunte autrici della violenta aggressione avvenuta in Piazza Trento e Trieste nei confronti di una donna, la notte in cui si stava svolgendo il concerto di una nota dj di fama internazionale in occasione del Summer Festival. Si tratterebbe di due giovani ragazze poco più che ventenni le quali, presumibilmente a seguito di un diverbio scoppiato per futili motivi, avrebbero malmenato la malcapitata, facendola rovinare al suolo. L’intervento della security ha interrotto l’azione, consentendo ai sanitari di prestare le prime cure alla giovane donna che, successivamente, si è recata presso il locale nosocomio per sottoporsi a più approfonditi accertamenti medici, all’esito dei quali le è stata diagnosticata la frattura del setto nasale.