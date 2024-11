Violenza alle donne. Mostre e iniziative nel Copparese

Molteplici sono le iniziative organizzate e patrocinate dal Comune di Copparo, con il coinvolgimento di associazioni, commercianti, scuola e artisti locali, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il programma "Ogni giorno. La violenza sulle donne riguarda tutti, sempre" prenderà il via con la mostra "Sguardi…" la Donna nell’arte: interpretazioni pittoriche di Federica Raminelli, a cura di Proloco Copparo, che sarà inaugurata sabato alle 17 alla Galleria civica Alda Costa, dove rimarrà fino al 1° dicembre. Il 25 novembre si terranno le deposizioni di fiori sulle Panchine Rosse di Ambrogio e di Copparo, dalle 10, e l’inaugurazione della Panchina Rossa a Tamara, alle 12, a cura del Coordinamento Donne Spi Cgil di Copparo e Ro e del Comune di Copparo.