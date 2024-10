Violenza di genere e non solo. Se ne parla al Palazzo del Vescovo

Si parlerà di "La demenza e le donne: una questione di genere?", giovedì alle 15.45 al Palazzo del Vescovo, evento che aprirà la stagione culturale 2024-2025 della biblioteca comunale "Bassani" di Codigoro. Grazie alla collaborazione tra il Distretto Sud Est dell’Ausl di Ferrara e l’assessorato alle Pari Opportunità del comune codigorese, l’incontro aprirà una serie di iniziative che, nel prossimo novembre, avranno come fulcro le tematiche della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In apertura i saluti del sindaco Sabina Alice Zanardi, della direttrice del Distretto Sud Est, Rita Maricchio e dell’assessore alle pari opportunità Graziella Ferretti. Dopo i primi interventi sarà il Direttore del Dipartimento Cure Primarie dell’Ausl Franco Romagnoni ad introdurre il tema. Dopo il direttore prenderà la parola la psicoterapeuta di psicologia clinica di comunità, che tratterà gli aspetti salienti delle patologie dementigene e le loro ricadute sulla popolazione di sesso femminile. Infine la psicoterapeuta, psicologia clinica e di comunità, sempre dell’Ausl, Chiara Calanca, approfondirà il delicato e importante tema del supporto ai caregivers familiari. La conferenza, aperta a tutti, anticiperà altresì l’anno accademico 2024-2025 di Unicultura, l’Università del Tempo Libero, organizzata direttamente, per il terzo anno consecutivo dall’amministrazione comunale. Stante i posti limitati nella sala del Palazzo del Vescovo, è vivamente consigliata la prenotazione via mail o telefonando.

c. c.